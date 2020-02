Zaveďme konečne Odvodový bonus

Aj keď sa o SaS hovorí ako o strane podnikateľov, zavedením Odvodového bonusu pomôžeme hlavne zamestnancom.

Kto sa ma v tých pojmoch vyznať? Hrubá mzda, odvody zamestnanca, zamestnávateľa, čistá mzda, cena práce, zdravotné či sociálne odvody, samozrejme rozdelené na odvody zamestnanca a zamestnávateľa. Laikovi nič nehovoriace pojmy. Pritom čo každého zaujíma najviac, je jednoducho suma, ktorá nám každý mesiac pribudne na účet.

Dnešný systém komplikuje život zamestnávateľom, čo je horšie, v očiach zamestnancov z nich robí „zdieračov“. V skutočnosti jediný, kto na takto nezmyselnom a neprehľadnom prerozdeľovaní financií získava, je štát. Najlepšie to vidieť na zvyšovaní minimálnej mzdy.

Áno, terajšia vláda sa rada chváli, ako masívne zvyšuje minimálnu mzdu. Kto však na tomto naozaj zarobí? Ako vidíme v tabuľke, samozrejme, štát.

Odvodový bonus predstavuje životné minimum 210,20 € – 10% vlastných príjmov, modelový príklad je bezdetný, z čistej mzdy Poznámka: Odvodový bonus predstavuje životné minimum 210,20 € – 10% vlastných príjmov, príklad je bezdetný, z čistej mzdy je odrátaný 5% odvod do II. piliera,je odrátaný 5% odvod do II. piliera (Juraj Jevin)

Odvodový bonus neprináša len zvýšenie čistej mzdy, ale motivuje ľudí pracovať. Ako starosta malej obce zápasím s viacerými problémami, jedným z nich je aj nedostatok pracovnej sily. S klesajúcou nezamestnanosťou sa znížil aj počet pracovníkov napríklad v Malých obecných službách. Ich odmena za minimálne 64 odpracovaných hodín je pritom len 62€!

Odvodový bonus, teda základnú dávku, je stále potrebné si odpracovať (ak nebudete pracovať pre obec, dávka sa zníži na jedno teplé jedlo denne), je však v čistom vyššia, no hlavne na rozdiel od dnešného systému, dáva priestor pracovitého človeka odmeniť, či dokonca ho jednoducho zamestnať. Ak si teraz odmyslím ďalšie nezmysly zo Zákonníka prace či komplikované dohody, bolo by to naozaj jednoduché. Zamestnať človeka napríklad na trvalý pracovný pomer je pridrahé. No takému Jožkovi z dolného konca, ktorý si už nevie predstaviť napr. cestovanie za prácou, by stačila aj stovka mesačne naviac, s ktorou by bol spokojný a dedine by sa venoval s väčšou radosťou. Dnes je to komplikované a hlavne v dnešnom systéme vlastne nemožné. Po novom by to bolo pre obec a aj Jožka výhodné.

Zaujíma vás, ako by vyzerala vaša mzda po zavedení Odvodového bonusu? Garant tejto témy v SaS Peter Cmorej pre vás pripravil jednoduchú kalkulačku na stránke www.odvodovybonus.sk, kde si svoju mzdu po novom môžete vypočítať.

Sociálny systém je na Slovensku nastavený tak, že skutočne trestá tých snaživých, či pracujúcich alebo podnikateľov. Ak by sa totiž Jožko zamestnal dnes, prišiel by o podporu štátu, preto sa dnes niektorým jednoducho neoplatí pracovať.

Potrebujeme do toho systému zaviesť v prvom rade poriadok, zrušiť pojmy, ktorým málokto rozumie. Potrebujeme konečne zaviezť Odvodový bonus.

29. februára máme šancu, využime ju.

Kandidujem za stranu SaS vo voľbách do NR SR s číslom 35. Ďakujeme vám za podporu.