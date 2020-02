Regióny v marketingovej pasci

Dáte mi určite za pravdu, že my v regiónoch sme počuli už veľa sľubov. No regionálne rozdiely sa neznížili, skôr naopak, za posledné roky sa ešte zvýšili.

Jedni sľubujú akčné plány, cez ktoré sa rozdávajú milióny, no bez reálnych výsledkov. Druhí „kupujú bagre“, aby zrovnali osady so zemou. Ďalší si jednoducho napíšu, že vyriešia regionálne rozdiely. Všetko sú to, žiaľ, prázdne sľuby, bez plánu, ako ich realizovať. O to viac som presvedčený, že je čas na skutočné riešenia.

Ako starosta obce viem, čo to znamená reálne plniť to, čo ste ľuďom ponúkli v programe. Preto som aj ten svoj pripravoval poctivo, za každým bodom je jasný plán, ako ho realizovať.

Preto ani my v SaS nesľubujeme, ale ponúkame riešenia. Tím odborníkov pripravil 1144 konkrétnych riešení. V rámci nich sme pripravili aj riešenia pre znižovanie regionálnych rozdielov. Medzi opatreniami nájdete zrušenie príspevku za presťahovanie, nahradíme ho príspevkom za návrat domov. Pre obyvateľov týchto regiónov znížime cenu diaľničnej známky na polovicu. Zrušíme investičné stimuly na západe, kde naozaj veľké investície nepotrebujeme. Len si predstavte, ako by sa zmenil Zemplín, ak by nová automobilka stála tu. Zlepšíme podmienky podnikateľov, aj tých malých, ktorí práve v regiónoch pôsobia. Verejné investície budeme smerovať práve sem. Máme konkrétne riešenia aj pre sociálne vylúčene spoločenstvo v osadách.

Občas mám pocit, že sme sa za posledné roky stali obeťou marketingu terajšej vlády, ako by ani nemali záujem situáciu v regióne riešiť. Veď načo. Jednoduchšie sa rozdávajú a sľubujú milióny na výjazdových rokovaniach vlády, ako by sa reálne riešili tunajšie problémy.

Vysloboďme sa konečne z tej pomyselnej „marketingovej pasce"! Poďme 29. februára spoločne voliť riešenia, nie sľuby, aby sa aj v regiónoch oplatilo podnikať, pracovať a hlavne slušne a lepšie žiť.

Kandidujem za stranu SaS vo voľbách do NR SR s číslom 35. Ďakujeme vám za podporu.